www.controradio.it Teatro, 788 appuntamenti per Progetto scuole di Fondazione Toscana Spettacolo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Numeri in crescita per il Progetto scuole della Fondazione Toscana spettacolo che porta in classe attività teatrali e arti performative in genere. 109 iniziative per 788 appuntamenti, tra laboratori, spettacoli e lezioni, più che raddoppiati rispetto alla stagione 2024/2025 quando furono 385. Un salto grazie all’investimento della Regione Toscana, 100.000 euro per il triennio 2025-2027, per dare attuazione alla prima legge regionale in Italia che ha l’obiettivo di elevare le discipline dello spettacolo a materia educativa curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.