Al Parco mediceo di Pratolino 35 eventi e 300 artisti, tra musica, teatro e danza

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Oltre 300 artisti coinvolti, 35 eventi, 19 soggetti organizzatori: sono i numeri della nuova edizione di ‘Un parco di musica ed altre storie’, in programma dal 2 giugno al 27 settembre, promosso al Parco mediceo di Pratolino, dalla Città metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia. Dalla musica classica al jazz, dagli incontri letterari alla danza: l’obiettivo è creare un’esperienza immersiva in cui la musica e le arti performative siano strumenti per vivere il parco in una dimensione nuova.