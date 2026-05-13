www.controradio.it Al Parco mediceo di Pratolino 35 eventi e 300 artisti, tra musica, teatro e danza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Oltre 300 artisti coinvolti, 35 eventi, 19 soggetti organizzatori: sono i numeri della nuova edizione di ‘Un parco di musica ed altre storie’, in programma dal 2 giugno al 27 settembre, promosso al Parco mediceo di Pratolino, dalla Città metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia. Dalla musica classica al jazz, dagli incontri letterari alla danza: l’obiettivo è creare un’esperienza immersiva in cui la musica e le arti performative siano strumenti per vivere il parco in una dimensione nuova.