    Arte: MAD presenta la prima personale istituzionale in Italia di Anna Perach

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    Arte: MAD presenta la prima personale istituzionale in Italia di Anna Perach
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    Si intitola Dis/Enchanted Interiors la prima personale istituzionale in Italia dell’artista Anna Perach (14 maggio – 12 luglio 2026) prodotta da MAD Murate Art District, Fondazione MUS.E, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.

    Il progetto valorizza la relazione tra Patrimonio e produzione contemporanea, con particolare attenzione ai linguaggi interdisciplinari e alla pluralità delle prospettive culturali.

    Nata a Zaporizhzhia (URSS, 1985) Anna Perach vive e lavora a Londra. Il suo lavoro si concentra sull’interpretazione del folklore, della mitologia e delle tradizioni narrative in una prospettiva di genere.

    L’abbiamo intervistata 

     