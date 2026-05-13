Arte: MAD presenta la prima personale istituzionale in Italia di Anna Perach

Si intitola Dis/Enchanted Interiors la prima personale istituzionale in Italia dell’artista Anna Perach (14 maggio – 12 luglio 2026) prodotta da MAD Murate Art District, Fondazione MUS.E, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.
Il progetto valorizza la relazione tra Patrimonio e produzione contemporanea, con particolare attenzione ai linguaggi interdisciplinari e alla pluralità delle prospettive culturali.
Nata a Zaporizhzhia (URSS, 1985) Anna Perach vive e lavora a Londra. Il suo lavoro si concentra sull’interpretazione del folklore, della mitologia e delle tradizioni narrative in una prospettiva di genere.
L’abbiamo intervistata