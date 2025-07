www.controradio.it Sversamento in Arno: Intervista all'assessora Galgani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:56 Share Share Link Embed

Una chiazza di idrocarburi in Arno tra Ponte da Verrazzano e Ponte di San Niccolò. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri da parte del personale della Polizia Municipale. Mentre sono in corso accertamenti per capire la provenienza e le cause dello sversamento, è stato disposto un intervento per impedire lo scivolamento della chiazza lungo il corso del fiume.

Sul posto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani che abbiamo sentito.