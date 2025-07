www.controradio.it Emergenza umanitaria e conflitti, un incontro con Pietro Bartolo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:50 Share Share Link Embed

TOSCANA. Il medico di Lampedusa ed ex parlamentare europeo Pietro Bartolo sarà sabato sera con Marisa

Nicchi alla festa dell’Unità di Dicomano. Per tornare a parlare di immigrazione, di morti in mare e

dell’emergenza umanitaria legata ai conflitti in corso. A partire da Gaza.