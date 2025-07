Podcast Lettera aperta a Giani: “Acqua pubblica” sia davvero gestione senza profitti: serve chiarezza sulla scelta in house Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:34 Share Share Link Embed

La Rete Toscana per la Tutela dei Beni Comuni ha inviato una lettera aperta al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in cui si chiede chiarezza sul vero significato di “acqua pubblica”, dopo le recenti dichiarazioni del Presidente che la indicano come uno dei pilastri della sua candidatura per le prossime elezioni regionali. “Acqua pubblica” non può ridursi al solo fatto che le società di gestione abbiano come soci esclusivamente i Comuni o altri enti pubblici” Marco Cardone. lo abbiamo intervistato