Sciopero di due ore ieri al maglificio Cxl di Prato per chiedere lo stop alla precarietà. Il sindacato Sudd Cobas ha annunciato che “lo stato di agitazione proseguirà fino all’ottenimento di contratti stabili e di un lavoro dignitoso”. L’obiettivo, spiegano, “è quello di mettere fine al continuo ricambio dei lavoratori assunti tramite l’agenzia interinale”. Sudd Cobas ha sottolineato, inoltre, che nello stabilimento “solo quattro lavoratori hanno il contratto indeterminato, direttamente con la Cxl, ottenuto grazie allo sciopero del febbraio 2025. Sono proprio loro a scioperare in solidarietà ai colleghi precari”.
Sudd Cobas, sciopero alla Cxl di Prato per stop alla precarietà
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