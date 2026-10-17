www.controradio.it Sudd Cobas, sciopero alla Cxl di Prato per stop alla precarietà Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:08 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="WeHn3w1v4H"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sudd-cobas-sciopero-alla-clx/">Sudd Cobas, sciopero alla Cxl di Prato per stop alla precarietà</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sudd-cobas-sciopero-alla-clx/embed/#?secret=WeHn3w1v4H" width="500" height="350" title="“Sudd Cobas, sciopero alla Cxl di Prato per stop alla precarietà” — www.controradio.it" data-secret="WeHn3w1v4H" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sciopero di due ore ieri al maglificio Cxl di Prato per chiedere lo stop alla precarietà. Il sindacato Sudd Cobas ha annunciato che “lo stato di agitazione proseguirà fino all’ottenimento di contratti stabili e di un lavoro dignitoso”. L’obiettivo, spiegano, “è quello di mettere fine al continuo ricambio dei lavoratori assunti tramite l’agenzia interinale”. Sudd Cobas ha sottolineato, inoltre, che nello stabilimento “solo quattro lavoratori hanno il contratto indeterminato, direttamente con la Cxl, ottenuto grazie allo sciopero del febbraio 2025. Sono proprio loro a scioperare in solidarietà ai colleghi precari”.