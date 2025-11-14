www.controradio.it Studenti in piazza per diritto all'istruzione, pace e difesa dell'ambiente. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:11 Share Share Link Embed

Venerdì 14 novembre 2025 migliaia di studenti italiani torneranno in piazza per protestare contro le politiche del governo Meloni in materia di istruzione e ambiente. La mobilitazione, indetta dall’Unione degli Studenti (UdS) insieme al movimento Fridays for Future, si svolgerà in oltre 30 città tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze e Bari. Gli studenti chiedono “un’altra scuola e un altro mondo possibili”, denunciando la mancanza di fondi per l’edilizia scolastica, le disuguaglianze tra Nord e Sud e la riforma del ministro Giuseppe Valditara, considerata “classista e punitiva”. Al centro anche le questioni ambientali, con la richiesta di piani strutturali contro la crisi climatica e l’introduzione di percorsi educativi realmente sostenibili

Ludovica Ferrero UDU Firenze