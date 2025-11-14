    Sabato 15 novembre torna la Colletta alimentare

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Sabato 15 novembre torna la Colletta alimentare
    Loading
    /
    Sabato 15 novembre torna la Colletta alimentare
    Sabato 15 novembre, in oltre 450 supermercati e punti vendita della Grande distribuzione organizzata della Toscana, torna la Giornata Nazionale della Colletta

    Alimentare. Una mobilitazione che coinvolgerà le dieci province della nostra regione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà: in supermercati e ipermercati i volontari del Banco Alimentare della Toscana inviteranno i consumatori ad acquistare (per donarli) prodotti a lunga conservazione (ad esempio: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, ecc…). Saranno oltre 5.000 i volontari coinvolti fin dalle prime ore del mattino del sabato

    Leonardo Berni,   presidente del Banco Alimentare della Toscana