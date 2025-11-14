www.controradio.it Sabato 15 novembre torna la Colletta alimentare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:12 Share Share Link Embed

Sabato 15 novembre, in oltre 450 supermercati e punti vendita della Grande distribuzione organizzata della Toscana, torna la Giornata Nazionale della Colletta

Alimentare. Una mobilitazione che coinvolgerà le dieci province della nostra regione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà: in supermercati e ipermercati i volontari del Banco Alimentare della Toscana inviteranno i consumatori ad acquistare (per donarli) prodotti a lunga conservazione (ad esempio: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, ecc…). Saranno oltre 5.000 i volontari coinvolti fin dalle prime ore del mattino del sabato