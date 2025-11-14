Alimentare. Una mobilitazione che coinvolgerà le dieci province della nostra regione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà: in supermercati e ipermercati i volontari del Banco Alimentare della Toscana inviteranno i consumatori ad acquistare (per donarli) prodotti a lunga conservazione (ad esempio: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, ecc…). Saranno oltre 5.000 i volontari coinvolti fin dalle prime ore del mattino del sabato
Sabato 15 novembre torna la Colletta alimentare
Sabato 15 novembre, in oltre 450 supermercati e punti vendita della Grande distribuzione organizzata della Toscana, torna la Giornata Nazionale della Colletta
Leonardo Berni, presidente del Banco Alimentare della Toscana