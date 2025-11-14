Arcipelago Coreografico

Progetto di FabbricaEuropa, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE , nell’ambito del programma “𝗣𝗲𝗿 𝗖𝗵𝗶 𝗖𝗿𝗲𝗮”.
La rassegna propone quattro performance gratuite di autori under 35 in spazi all’aperto del Parco delle Cascine di Firenze, con lo scopo di riportare all’attenzione gli spazi naturali attraverso la danza, tra green e sostenibilità!
Punto di incontro è #PARC, in caso di maltempo le performance di svolgeranno al suo interno.
Tutte le performance sono a ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite, www.fabbricaeuropa.net
𝙨𝙖𝙗𝙖𝙩𝙤 𝟴 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙤𝙧𝙚 𝟭𝟱 | 𝙙𝙤𝙢𝙚𝙣𝙞𝙘𝙖 𝟵 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙤𝙧𝙚 𝟭𝟭
𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜𝗳𝘂𝗼𝗿𝗶𝗣𝗢𝗦𝗧𝗢 | Oltrepassare
𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗟𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 | Stiamo lavorando per voi (ci scusiamo per il disagio)
𝙨𝙖𝙗𝙖𝙩𝙤 𝟭𝟱 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙤𝙧𝙚 𝟭𝟱 | 𝙙𝙤𝙢𝙚𝙣𝙞𝙘𝙖 𝟭𝟲 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙤𝙧𝙚 𝟭𝟭
𝗥𝗮𝗳𝗮𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗮 | Forrest
𝗣𝗮𝗿𝗶𝗻𝗶 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 | HIT OUT