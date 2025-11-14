www.controradio.it Torna il Libro della Vita Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:38 Share Share Link Embed

Torna domenica, il 16 novembre 2025, alle ore 11:00 all’Auditorium Rogers di Scandicci la XIII Edizione della rassegna “Il Libro della Vita”. Come sempre ad ingresso gratuito, il Libro della vita chiede di raccontare in 50 minuti il libro che ha cambiato la propria vita a scrittori, attori, scienziati, donne e uomini della cultura e delle istituzioni. Si parte dopodomani, domenica, con Margherita Cassano, magistrata, giurista, Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana, che parlerà de “La ballata di Adam Henry” di Ian McEwan. Con la Presidente Cassano, ai nostri microfoni anche la Sindaca di Scandicci Claudia Sereni.