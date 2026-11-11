www.controradio.it Strage Viareggio: Moretti esce dal carcere, sconterà la condanna a casa Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="SAXsRk5kh4"><a href="https://www.controradio.it/podcast/strage-viareggio-moretti-esce-dal-carcere-scontera-la-condanna-a-casa/">Strage Viareggio: Moretti esce dal carcere, sconterà la condanna a casa</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/strage-viareggio-moretti-esce-dal-carcere-scontera-la-condanna-a-casa/embed/#?secret=SAXsRk5kh4" width="500" height="350" title="“Strage Viareggio: Moretti esce dal carcere, sconterà la condanna a casa” — www.controradio.it" data-secret="SAXsRk5kh4" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Poco più di quattro mesi dietro le sbarre, dopo una vicenda giudiziaria durata diciassette anni. Mauro Moretti, 73 enne, si era costituito il 26 giugno dopo che la Cassazione aveva reso definitiva la condanna per la strage di Viareggio. Ora lascia il carcere di Orvieto e sconterà la pena ai domiciliari nella sua casa romana. Per i familiari delle 32 vittime, però, la decisione riapre una ferita mai rimarginata: “può ritenersi fortunato di essersela cavata con pochi mesi di carcere” hanno commentato attraverso la portavoce Daniela Rombi.