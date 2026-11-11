Poco più di quattro mesi dietro le sbarre, dopo una vicenda giudiziaria durata diciassette anni. Mauro Moretti, 73 enne, si era costituito il 26 giugno dopo che la Cassazione aveva reso definitiva la condanna per la strage di Viareggio. Ora lascia il carcere di Orvieto e sconterà la pena ai domiciliari nella sua casa romana. Per i familiari delle 32 vittime, però, la decisione riapre una ferita mai rimarginata: “può ritenersi fortunato di essersela cavata con pochi mesi di carcere” hanno commentato attraverso la portavoce Daniela Rombi.
Strage Viareggio: Moretti esce dal carcere, sconterà la condanna a casa
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