Oltre 35 film per il Florence Queer Festival

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Dalla storia del primo giocatore di hockey professionista a fare pubblicamente coming out, raccontata in ‘The Hockey Player’, a quella di una coppia queer ucraina che affronta la transizione di genere e le conseguenze della guerra in ‘I Rarely Wake Up Dreaming’. Dalle due ragazze innamorate in un piccolo paese della Grecia di ‘Arkoudotrypa (Bearcave)’ a un giovane performer drag che cerca di affermare la propria identità in Kazakistan in ‘Ademi’. Sono alcune delle storie al centro della 24esima edizione del Florence Queer Festival, che torna dal 18 al 22 novembre al cinema La Compagnia di Firenze.
Barbara Caponi, direttrice artistica, e Manu Mancuso, responsabile della programmazione