Stella (FI): Giani ostaggio del ‘partito del no’

“Questa è la Regione più a sinistra d’Italia, Giani è ostaggio di cinque consiglieri contrari allo sviluppo della Toscana”, quelli di Avs e M5s. Lo ha detto oggi il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella, tornando sull’esito delle elezioni, esprimendo “preoccupazione” rispetto alla composizione del Consiglio.

“Se noi guardiamo i dati, l’ala riformista del Pd insieme ad un pezzo di centrismo sta dentro la sinistra, non raggiunge l’autosufficienza. Eugenio Giani sarà condizionato da una sinistra, come avevamo detto in campagna elettorale, che dice no a tutto. No all’aeroporto di Firenze, no sviluppo della Toscana e sì al reddito di cittadinanza”.

NELL’AUDIO l’intervista a Marco Stella, coordinatore regionale Forza Italia