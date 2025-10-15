www.controradio.it Dal 17 ottobre la 6a ed. di "Dei suoni i passi" lungo la Via degli Dei Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

“Dei suoni i passi”, tutto pronto per la 6a edizione del festival di musiche e parole lungo la Via degli Dei. Il progetto, a cura di Fondazione Fabbrica Europa, dal 17 al 26 ottobre traccerà percorsi sul crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano, tra Firenze e Bologna, per riscoprire il territorio attraverso l’incontro tra musica, territori e arte. Tra gli artisti: Giovanni Golino, Cristina Donà e Riccardo Tesi Quartet.