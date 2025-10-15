www.controradio.it Dei suoni i passi 2025 - L'intervista al direttore artistico Maurizio Busia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:48 Share Share Link Embed

“Dei suoni i passi” è il festival che da venerdì 17 a domenica 26 ottobre unisce musica e natura lungo la Via degli Dei, tra Bologna e Firenze. Un itinerario di incontri, concerti e spettacoli attraverso sei tappe in due weekend, per restituire il sapore di luoghi e paesaggi da vivere a un’altra velocità.

Tra i protagonisti: Cristina Donà, Riccardo Tesi, Gnut & Alessandro D’Alessandro, Giovanni Gulino (Marta sui Tubi) con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, Dimitri Grechi Espinoza, la guida e scrittrice Roberta Ferraris.