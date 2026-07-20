www.controradio.it Speciale urbanistica: le iniziative e le mobilitazioni di Salviamo Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:21:25 Share Share Link Embed

La vicenda Montedomini e gli affitti turistici, Bagno san Gallo, Costa San Giorgio, la chiusura della raccolta firme No cemento all’ex Ogr e le altre iniziative e mobilitazioni si Salviamo Firenze.