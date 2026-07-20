    Speciale urbanistica: le iniziative e le mobilitazioni di Salviamo Firenze

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    Speciale urbanistica: le iniziative e le mobilitazioni di Salviamo Firenze
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    La vicenda Montedomini e gli affitti turistici, Bagno san Gallo, Costa San Giorgio, la chiusura della raccolta firme No cemento all’ex Ogr e le altre iniziative e mobilitazioni si Salviamo Firenze.
    In studio Massimo Torelli