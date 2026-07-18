BONGOMAN by JAKA – 17th July 2026- Special Guest PAUL SIMONON – THE CLASH, THE PUNK & THE REGGAE-
Radio Show on air since 1991 Hosted by JAKA.
VENERDI 21.30/22.30 // FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM
DOMENICA 14.00/15.00 // SUNDAY 2 PM / 3 PM
CONTACT JAKA: [email protected]
Instagram: Jakaworld
TRACKLIST: THE CLASH, THE PUNK & THE REGGAE
THE CLASH – Armagiddeon Time (Live)
THE CLASH – Crooked Beat
INTERVIEW WITH PAUL SIMONON
THE CLASH – The Guns of Brixton
JIMMY CLIFF – The Guns of Brixton
DERRICK MORGAN – Tougher than tough
JUNIOR MARVIN/LEE PERRY – Police & Thieves
THE CLASH – Police & Thieves
LEE PERRY – Clint Eastwood
MAURIZIO GRAF/ ENNIO MORRICONE – Occhio per Occhio
THE CLASH – London Calling (Live in Firenze)
THE CLASH – Robber Dub
THE CLASH – Revolution Rock
BOB MARLEY / LEE PERRY – Punky Reggae Party
THE CLASH / MIKEY DREAD – Radio One
THE CLASH / MIKEY DREAD – Rockers
THE CLASH – Junco Partner ( Remastered)
JUAN ESCUMBIA – Se compran colchones
THE CLASH – The Magnificent Dance
THE CLASH – Justice Tonight / kick it over
JUNIOR DELL & THE D-LITES – Jump Around
JOE STRUMMER – Redemption Song
LEE PERRY / MAX ROMEO – Disco Devil
GALEN AYERS, PAUL SIMONON – A Sea Shanty (Galen & Paul)
THIS PROGRAM FEATURES EXCLUSIVES SKITS FROM: LEE “SCRACTH” PERRY, MIKEY DREAD, PAUL SIMONON
CREDITS:
VIOLA GIACALONE – AUDIO & VIDEO RECORDING
PIERLUIGI MEGAHERTZ – VOICE OVER
SPILLO CARNERA – AUDIO EDITING
THANK YOU: GIUSEPPE BARONE, MATTEO GIOLI SUPADUPA HATS, ANDREA GUSMATTI