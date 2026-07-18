    BONGOMAN by JAKA – 17th July 2026- Special Guest PAUL SIMONON – THE CLASH, THE PUNK & THE REGGAE

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    BONGOMAN by JAKA – 17th July 2026- Special Guest PAUL SIMONON - THE CLASH, THE PUNK & THE REGGAE
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    BONGOMAN by JAKA – 17th July 2026- Special Guest PAUL SIMONON – THE CLASH, THE PUNK & THE REGGAE- 

    Radio Show on air since 1991 Hosted by JAKA.

    VENERDI 21.30/22.30 // FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM

    DOMENICA 14.00/15.00 // SUNDAY 2 PM / 3 PM

    CONTACT JAKA: [email protected]

    Instagram: Jakaworld

    TRACKLIST: THE CLASH, THE PUNK & THE REGGAE

    THE CLASH – Armagiddeon Time (Live)

    THE CLASH – Crooked Beat

    INTERVIEW WITH PAUL SIMONON

    THE CLASH – The Guns of Brixton

    JIMMY CLIFF – The Guns of Brixton

    DERRICK MORGAN – Tougher than tough

    JUNIOR MARVIN/LEE PERRY – Police & Thieves

    THE CLASH – Police & Thieves

    LEE PERRY – Clint Eastwood

    MAURIZIO GRAF/ ENNIO MORRICONE – Occhio per Occhio

    THE CLASH – London Calling (Live in Firenze)

    THE CLASH – Robber Dub

    THE CLASH – Revolution Rock

    BOB MARLEY / LEE PERRY – Punky Reggae Party

    THE CLASH / MIKEY DREAD – Radio One

    THE CLASH / MIKEY DREAD – Rockers

    THE CLASH – Junco Partner ( Remastered)

    JUAN ESCUMBIA – Se compran colchones

    THE CLASH – The Magnificent Dance

    THE CLASH – Justice Tonight  / kick it over

    JUNIOR DELL & THE D-LITES – Jump Around

    JOE STRUMMER – Redemption Song

    LEE PERRY / MAX ROMEO – Disco Devil

    GALEN AYERS, PAUL SIMONON – A Sea Shanty (Galen & Paul)

    THIS PROGRAM FEATURES EXCLUSIVES SKITS FROM: LEE “SCRACTH” PERRY, MIKEY DREAD, PAUL SIMONON

    CREDITS:

    VIOLA GIACALONE – AUDIO & VIDEO RECORDING

    PIERLUIGI MEGAHERTZ – VOICE OVER

    SPILLO CARNERA – AUDIO EDITING 

    THANK YOU: GIUSEPPE BARONE, MATTEO GIOLI SUPADUPA HATS, ANDREA GUSMATTI