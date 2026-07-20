www.controradio.it Luglio Bambino, il bilancio di un successo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:50 Share Share Link Embed

Il festival si è concluso domenica ed è giunto alla sua 32ª edizione. Il tema di quest’anno è stato “Immaginazione! Senza confini”, con oltre 75 eventi gratuiti tra spettacoli di teatro, musica, circo, cinema e laboratori diffusi in 8 comuni dell’area metropolitana fiorentina (tra cui Campi Bisenzio, Signa, Sesto Fiorentino e Calenzano) a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, la Città Metropolitana di Firenze e altri Comuni e Quartieri di Firenze.