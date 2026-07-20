    Luglio Bambino, il bilancio di un successo

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    Luglio Bambino, il bilancio di un successo
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    Il festival si è concluso domenica ed è giunto alla sua 32ª edizione. Il tema di quest’anno è  stato “Immaginazione! Senza confini”, con oltre 75 eventi gratuiti tra spettacoli di teatro, musica, circo, cinema e laboratori diffusi in 8 comuni dell’area metropolitana fiorentina (tra cui Campi Bisenzio, Signa, Sesto Fiorentino e Calenzano) a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, la Città Metropolitana di Firenze e altri Comuni e Quartieri di Firenze. 

    Sandra Gesualdi, direttrice generale Fondazione Accademia dei Perseveranti 