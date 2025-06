www.controradio.it Speciale Montessori in Chianti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:14:48 Share Share Link Embed

Speciale Montessori in Chianti

Un convegno sulle potenzialità del modello Montessori, promosso da un Comune toscano che offre un intero ciclo proposto secondo l’approccio montessoriano, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. E’ “Montessori tra orizzonte e percorso. Potenzialità del Montessori Approach nella scuola pubblica italiana”, promosso e organizzato dal Comune di Greve in Chianti (Firenze), dall’Istituto Comprensivo di Greve in Chianti, e dall’Associazione Montessori Chianti, in programma a Firenze il 7 giugno. Questa mattina dalla Scuola di San Polo in Chianti raccontiamo questa storia in diretta con Raffaele Palumbo e con i suoi ospiti: Lucio Varriale, docente Montessori, Daniela Biazzo Presidente dell’Associazione Montessori Chianti e Giacomo Amalfitano Assessore alle Politiche educative del Comune di Greve in Chianti.