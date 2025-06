www.controradio.it Intelligenza Artificiale: istruzioni per l’uso (consapevole) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:24:11 Share Share Link Embed

Intelligenza Artificiale: istruzioni per l’uso (consapevole)

L’intelligenza artificiale è già parte della nostra quotidianità, anche per i più giovani. Ma come spiegarla? Dove la incontrano? Come possono interagire in modo creativo e sicuro? Un viaggio tra domande, risposte e spunti educativi per aiutare genitori, insegnanti e studenti a coltivare una relazione sana e consapevole con l’A.I.



Ospiti: Gregorio Ceccone, pedagogist a del digitale, formatore per associazione MEC per i progetti Custodi Digitali, Patti Digitali e Cittadinanza Digitale, referente dell’Osservatorio Scientifico Educazione Digitale per il Movimento Etico Digitale ed Esperto in Intelligenza Artificiale per la Formazione.