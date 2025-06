www.controradio.it Disabilità in scena: inclusione nel mondo delle arti performative Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:05:13 Share Share Link Embed

Disabilità in scena: inclusione nel mondo delle arti performative

Giovedì 5 giugno 2025, dalle ore 15 alle 19, MAD Murate Art District presenta, insieme a Versiliadanza, l’incontro “Disabilità in scena: formazione e professione”, un momento di approfondimento e di confronto dedicato all’inclusione nel mondo delle arti performative (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Promosso da MAD Murate Art District nell’ambito del progetto Welfare culturale di Fondazione CR Firenze, il convegno si inserisce a conclusione del progetto “Ogni corpo, ogni espressione”, corso coreutico inclusivo che ha coinvolto per l’intero anno scolastico artisti con disabilità e caregiver in un percorso formativo multidisciplinare.

Valentina Gensini, direttrice artistica di MAD Murate Art District