Speciale Ice, storia poteri e proteste

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) negli USA, sotto l’amministrazione Trump, ha intensificato drasticamente le operazioni di deportazione e controllo migratorio dal gennaio 2025, con espansioni di poteri e finanziamenti record. Ad oggi, 2 febbraio 2026, le azioni ICE provocano proteste nazionali e controversie legali, inclusi due omicidi fatali a Minneapolis da agenti federali e arresti di bambini, anche molto piccoli, usati come esche per compiere altri arresti. Un memo ICE del 30 gennaio 2026 amplia i poteri degli agenti per arresti senza mandato giudiziario. Proteste anti-ICE dilagano da venerdì 30 gennaio, con scioperi, chiusure scuole e marce, ma anche nei grandi eventi spettacolari di questi giorni.

Ne parliamo questa mattina con lo storico degli Stati Uniti, il prof. Federico Romero professore emerito all’Istituto Universitario Europeo e con il prof. Marco Mariano professore associato di Storia del Nord America presso il dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino.