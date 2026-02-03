www.controradio.it Fibra e aree interne: rischio stop, PD in Regione: “Serve chiarezza subito” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:55 Share Share Link Embed

Il taglio del Governo Meloni al Piano “Italia a 1 Giga” legato al PNRR che in queste ore si sta paventando, con l’esclusione di 700.000 civici/immobili (circa il 20% del previsto), rischia di lasciare indietro proprio i territori più fragili toscani: aree interne, colline e comuni periferici. Per queste ragioni, i consiglieri regionali del Partito Democratico, Matteo Trapani e Mario Puppa, hanno deciso di portare la questione all’attenzione della Giunta regionale e del Consiglio per sollecitare il Governo di scongiurare questi tagli.

chiamare Matteo Trapani, consigliere regionale PD