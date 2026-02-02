Frane: in Toscana possiamo stare tranquilli..ma non troppo 2 Febbraio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Frane: in Toscana possiamo stare tranquilli..ma non troppo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:07 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Dopo i fatti di Niscemi, abbiamo chiesto di fare il punto sul territorio Toscano a RODOLFO CAROSI, Presidente Societa’ Geologica Italiana