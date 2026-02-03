www.controradio.it In Toscana un progetto per riportare i giovani Hikikomori fuori da casa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:22 Share Share Link Embed

In Toscana un progetto per riportare i giovani Hikikomori fuori da casa

Al via Reconnect, con capofila il Consorzio Co&So e la partecipazione dell’Associazione Hikikomori Italia: un progetto Erasmus+ che integra scuola, educazione e digitale per prevenire ritiro sociale e abbandono scolastico. Secondo le stime di Hikikomori Italia, sarebbero circa 200 mila gli adolescenti coinvolti in forme di ritiro sociale, pari a circa l’1,7% degli studenti tra gli 11 e i 19 anni.

Reconnect ha l’obiettivo di sviluppare percorsi formativi specializzati e strumenti digitali avanzati a supporto di insegnanti, dirigenti scolastici, psicologi ed educatori, per intercettare precocemente le situazioni di fragilità e accompagnare i giovani verso un rinnovato coinvolgimento educativo e relazionale.

Simona Pancari Responsabile Area Educazione e Zsofia Jobbagy che si occupa di progettazione europea