Metal detector a scuola: sicurezza o controllo eccessivo?

Una nuova direttiva firmata dai ministri Piantedosi e Valditara apre alla possibilità di controlli con metal detector mobili all’ingresso degli istituti, su richiesta dei presidi e in base ai rischi del territorio. Secondo il report di Espad 2024 “Sotto la superficie – Le nuove sfide dell’adolescenza tra rischi e quotidianità” i comportamenti violenti da parte dei ragazzi sono aumentati negli ultimi 5 anni.

Ma cosa ne pensano gli studenti? Le voci per Tif raccolte da Lucia Gemignani

