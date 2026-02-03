www.controradio.it Crisi abitativa e rischi aeroportuali: l'allarme della Rettrice Petrucci scuote la politica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze, torna a lanciare appelli su due fronti cruciali per l’Ateneo con dichiarazioni che scuotono la politica locale. E il presidente Giani dice: “mi sembra che la rettrice Petrucci voglia far politica”.

Certo è che la Rettrice Unifi Alessandra Petrucci è intervenuta nelle ultime settimane, con una forza sicuramente inedite, su temi inerenti la vita e la salvaguardia del suo Ateneo. Ma è anche certo che il doppio colpo non è passato inosservato. E adesso c’è chi le muove l’accusa di voler scendere in campo, fare politica. Fatto legittimo, ma che viene vissuto dalla politica come un’invasione di campo. I fatti: la Rettrice dell’Università degli studi di Firenze Alessandra Petrucci ha tuonato con forza in questi giorni. “Il costo degli affitti è diventato insostenibile e rischia di compromettere la possibilità stessa di scegliere Firenze come città universitaria”, ha dichiarato il 30 gennaio. Invocando un’azione più incisiva sul tema da parte di Regione Toscana e Comune di Firenze. Una scossa di assestamento. Il terremoto vero e proprio c’era stato qualche giorno prima. Epicentro, l’aeroporto di Firenze. La Rettrice aveva espresso preoccupazione per la nuova pista di Peretola: “Ci possono essere a rischio attività didattiche e di ricerca nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, dove si trovano attrezzature delicate che potrebbero risentirne”. L’Università aveva appena presentato un ricorso al Tar con i Comuni della Piana contro il Masterplan. Apriti cielo. Nel giro di pochi giorni la misura si è colmata. “Mi sembra che la rettrice Petrucci voglia far politica – ha detto il Presidente Giani. Ci fa prima un bel ricorso sull’aeroporto motivato da elementi che a mio giudizio non sono giustificabili, perché si deve preoccupare di fare la rettrice all’Università. Poi ci chiede tutto questo sulla casa e gli affitti”. A stretto giro, la solidarietà alla Rettrice da parte delle opposizioni di centro-destra.