Aeroporto Firenze, Comuni della Piana verso il ricorso contro il decreto VIA

“Le nostre posizioni sono note da tempo, abbiamo avuto diverse consultazioni elettorali che hanno confermato la volontà e il mandato chiaro da parte dei cittadini dei nostri Comuni di andare avanti per questa strada”. Così la Sindaca f.f. di Sesto Fiorentino, Claudia Pecchioli, sulla decisione dei Comuni della Piana e della Provincia di Prato, di fare nuovamente ricorso alla giustizia amministrativa contro il decreto VIA pubblicato a Novembre per la realizzazione della nuova pista di Peretola.