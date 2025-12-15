    Firenze: ‘Isee troppo alta’, disabile sfrattatadalle Case popolari

    La storia di Adriana, disabile dalla nascita, che, secondo le disposizioni dovrebbe liberare la casa popolare che occupa per motivi di reddito Iseo. “Io non me ne vado” ci racconta.

    L’abbiamo intervistata