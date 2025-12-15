Firenze: ‘Isee troppo alta’, disabile sfrattatadalle Case popolari 15 Dicembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram foto d'archivio www.controradio.it Firenze: 'Isee troppo alta', disabile sfrattatadalle Case popolari Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:14 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed La storia di Adriana, disabile dalla nascita, che, secondo le disposizioni dovrebbe liberare la casa popolare che occupa per motivi di reddito Iseo. “Io non me ne vado” ci racconta. L’abbiamo intervistata