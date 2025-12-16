www.controradio.it Guang Rong: nave incagliata va a Livorno per la demolizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:10 Share Share Link Embed

Ha abbandonato le coste massesi la nave Guang Rong, il cargo battente bandiera cipriota adibito al trasporto di detriti incagliata a Marina di Massa (Massa-Carrara) dallo scorso 28 gennaio dopo essere finita contro il pontile a causa del maltempo. Contrariamente alle prime indicazioni iniziali, che prevedevano uno spostamento della nave entro 24/48 ore, verso le 16 di ieri la nave è invece partita, trainata, per raggiungere Livorno dove sarà rottamata, allontanandosi molto lentamente dal pontile.

Francesco Rossi Legambiente