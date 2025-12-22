www.controradio.it Speciale 'Costruire la pace in un mondo in guerra' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:18:17 Share Share Link Embed

Oggi, parlare di conflitti e di pace è più urgente che mai. Desideriamo vivere in un mondo di pace, eppure assistiamo continuamente allo scoppio di nuove guerre, sempre più violente. Cerchiamo di comprendere i conflitti contemporanei, cercando di svelarne la complessità e la dinamicità con la prof.ssa Valentina Bartolucci che ci fornisce un approccio interdisciplinare, una visione sistemica e un respiro internazionale. Solo attraverso una comprensione profonda del conflitto, è possibile evitare soluzioni superficiali o inadeguate. Si potrà così mirare a interventi che favoriscano una pace sostenibile, che non è solo un obiettivo auspicabile, ma una vera e propria necessità per la sopravvivenza del mondo.

In studio Valentina Bartolucci ricercatrice aggregata presso il Centro di Ateneo «Scienze per la Pace» dell’Università di Pisa. Insegna nel Corso di Laurea in «Scienze per la Pace», presso lo stesso Ateneo. Tiene anche un modulo di insegnamento all’interno del General Course «Pace e trasformazione nonviolenta dei conflitti» presso l’Università di Padova.

E’ coautrice, insieme a Giorgio Gallo, del libro “Costruire la pace in un mondo in guerra” (Mondadori Università) e autrice de “Le scienze per la pace” (Mondadori Università)