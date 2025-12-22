    Buttiamola in Politica! Puntata del 22 dicembre 2025

    Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

    Dodicesima della rubrica, ogni lunedì alle 8.15 su Controradio. L’esito dell’aggiornamento della direzione regionale Pd dopo il rimescolamento d’aree con il correntone di Montepulciano e l’ingresso nella maggioranza Schlein dei riformisti “unitari”, Giani compreso. Prossimo appuntamento l’assemblea regionale il 17 gennaio con il varo della nuova segreteria , “unitaria”?