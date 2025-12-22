www.controradio.it Inaugurata la Variante di Grassina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:09 Share Share Link Embed

Inaugurata la Variante di Grassina

Taglio del nastro per il primo lotto della Variante alla SR 222-Via Chiantigiana, tra Ponte a Niccheri e la località Ghiacciaia, nel comune di Bagno a Ripoli. Un’opera strategica e attesa da decenni, l’infrastruttura segna una svolta per la viabilità dell’area sud-est di Firenze e per i collegamenti tra il capoluogo e il Chianti. Il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro e del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, è stato seguito da una camminata collettiva sul percorso del nuovo bypass. Accanto alle istituzioni, centinaia i cittadini ripolesi e grassinesi che hanno deciso di prendervi parte passeggiando, correndo o percorrendo la Variante in sella alla bici, in quella che è stata accolta come una giornata storica.