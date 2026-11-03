A sessant’anni dall’Alluvione di Firenze, uno dei motivi di riflessione più interessanti riguarda il modo in cui le comunità si rapportano con le proprie risorse idrografiche, a partire, ovviamente dall’Arno. Su questo, tanto lavoro è stato fatto, e molto si è incanalato in uno strumento che prende il nome di “contratto di fiume” e mette intorno ad un tavolo tutte le realtà ed i soggetti, istituzionali e non, che hanno a che fare con un determinato corso fluviale appunto. A partire dai cittadini che abitano quegli specifici territori. Sentiamo lo speciale realizzato da Domenico Guarino
Speciale Contratti di Fiume
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