Dal febbraio 2025 la Procura di Prato ha raccolto 225 collaborazioni di lavoratori stranieri e ha chiesto per 103 di loro il rilascio del permesso di soggiorno. È un risultato importante dell’azione promossa dal procuratore Luca Tescaroli e della rete di protezione costruita con il protocollo del 15 ottobre 2025. Parleremo di cosa è cambiato e di come promette di cambiare il vasto mondo della schiavitù del lavoro nel distretto di Prato. Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo intervistano il Procuratore Luca Tescaroli
Intervista al procuratore di Prato, Luca Tescaroli
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