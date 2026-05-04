Spazi di Scienza: Quarta stagione

Il podcast Spazi di Scienza è un viaggio tra le meraviglie del sapere, in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati: quelli della Rete Toscana dei Musei Scientifici. Un racconto fatto da mille incredibili curiosità, dove letteratura, cinema, storia, poesia e musica celebrano la scienza nel cuore della cultura nazionale, la Toscana. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Le puntate sono gratuitamente su spreaker e sulle principali piattaforme podcast.
il prof. Giorgio Ottaviani presidente del Giardino di Archimede della Rete Toscana dei Musei Scientifici