www.controradio.it Spazi di Scienza: Quarta stagione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:13 Share Share Link Embed

Il podcast Spazi di Scienza è un viaggio tra le meraviglie del sapere, in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati: quelli della Rete Toscana dei Musei Scientifici. Un racconto fatto da mille incredibili curiosità, dove letteratura, cinema, storia, poesia e musica celebrano la scienza nel cuore della cultura nazionale, la Toscana. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Le puntate sono gratuitamente su spreaker e sulle principali piattaforme podcast.

il prof. Giorgio Ottaviani presidente del Giardino di Archimede della Rete Toscana dei Musei Scientifici