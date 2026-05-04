www.controradio.it “Ulisse”, la Residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:20 Share Share Link Embed

Aperta la call per 12 aspiranti registi. Da giugno a novembre, in presenza e online, i partecipanti svolgeranno un percorso di formazionesull’iter di un documentario: dall’idea, alla scrittura fino alla produzione e all’analisi organizzativa. Per inviare la domanda c’è tempo fino al 15 maggio, tutte le info e il modulo di iscrizione sul sito www.manifatturedigitalicinema. it

Da un’idea del regista Samuele Rossi, promossa da Echivisivi, col sostegno di Fondazione Sistema Toscana, Ministero della Cultura e SIAE – Per Chi Crea, in collaborazione di GiovaniSì, Festival dei Popoli e Greenwich.

Samuele Rossi