www.controradio.it Sondaggio Amministrative, il Campo largo fa man bassa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

A meno di un mese dal voto del 24:25 maggio, arriva il primo grande sondaggio sulle Comunali in Toscana. Che almeno per quanto riguarda il capoluoghi di provincia, ridisegna gli equilibri politici nei tre capoluoghi chiamati alle urne.

IL SERVIZIO DI GIORGIO BERNARDINI

Il centrosinistra può sognare il colpo grosso alle Comunali di maggio in Toscana, almeno nei capoluoghi di provincia al voto: secondo un sondaggio realizzato da EMG Different per Toscana Tv può infatti vincere al primo turno sia a Prato che a Pistoia e giocarsi poi Arezzo al ballottaggio. Il dato generale della rilevazione effettuata a meno di un mese dalle urne racconta di un “campo largo” performante, mentre il centrodestra mantiene un vantaggio solo ad Arezzo. Ma attenzione: i numeri mostrano anche una partecipazione in calo in tutte e tre le città. L’affluenza stimata si ferma al 62% ad Arezzo, al 60% a Prato e addirittura al 52% a Pistoia, un risultato di adesione alla scelta che può modificare le percentuali.

Ad Arezzo il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è avanti con il 43%, seguito dal candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (Pd) al 40 e mezzo. Decisivo potrebbe diventare il candidato civico Marco Donati, stimato al 13%, vero ago della bilancia in caso di ballottaggio. A Prato il sondaggio premia nettamente il sindaco uscente Matteo Biffoni(Pd), dato oltre il 53%, quindi potenzialmente già vincente al primo turno. Il candidato del centrodestra Gianluca Banchelli (FdI) si ferma al 38 e mezzo. Colpisce il risultato della lista civica “Biffoni Sindaco”, stimata al 7%. A Pistoia, infine, il confronto è più aperto ma con il centrosinistra ancora avanti. Giovanni Capecchi viene dato appena sopra il 50%, contro il 44 e mezzo della candidata del centrodestra Anna Maria Celesti (FI). Numeri che non sono una sentenza, ma che segnano l’inizio di una fase decisiva della campagna elettorale toscana.