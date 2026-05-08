www.controradio.it Ad Alaa Faraj il Premio Terzani 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:15 Share Share Link Embed

UDINE. Angela Terzani, Presidente di Giuria del Premio Terzani, e Paola Colombo, presidente dell’Associazione vicino/lontano che organizza il festival e il Premio Terzani, annunciano che Alaa Faraj, autore del romanzo epistolare Perché ero ragazzo pubblicato da Sellerio, potrà partecipare alla Serata della XXII edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, sabato 9 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine . Alaa Faraj, attualmente detenuto nel carcere di Palermo, è il vincitore del Premio Terzani 2026. Parla Paola Colombo, presidente dell’Associazione vicino/lontano.