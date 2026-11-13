www.controradio.it Sollicciano: presentati il secondo memorial Zuppa e il concentramento di volley femminile Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:48 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="brc0PQwqXN"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sollicciano-presentati-il-secondo-memorial-zuppa-e-il-concentramento-di-volley-femminile/">Sollicciano: presentati il secondo memorial Zuppa e il concentramento di volley femminile</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sollicciano-presentati-il-secondo-memorial-zuppa-e-il-concentramento-di-volley-femminile/embed/#?secret=brc0PQwqXN" width="500" height="350" title="“Sollicciano: presentati il secondo memorial Zuppa e il concentramento di volley femminile” — www.controradio.it" data-secret="brc0PQwqXN" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Non solo calcio ma anche pallavolo femminile. Proseguono e si ampliano le attività di Uisp nell’ambito degli istituti di pena di Firenze. Si parte il 28 novembre con un torneo/concentramento di pallavolo femminile in una giornata che si svolgerà all’esterno della struttura di detenzione, al nuovo palazzetto dello sport in via Geminiani a Novoli. E poi la seconda edizione del torneo di calcio a 11 “Nicola Zuppa”.

Le iniziative, nell’ambito del progetto curato da Uisp per conto del Comune di Firenze, nascono tutte col sostegno della Fondazione CR Firenze, sono state presentate oggi in Palazzo Vecchio alla presenza degli assessori allo sport e al welfare del Comune di Firenze Letizia Perini e Nicola Paulesu, della presidente del Comitato Territoriale Uisp Firenze Gabriella Bruschi e del presidente della Asd Solliccianese Franco Dardanelli. Che abbiamo intervistato