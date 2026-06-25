www.controradio.it Solleviamo il velo: il rapporto dei giovani con il fine vita Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:17:39 Share Share Link Embed

“Morte: solleviamo il velo” è un’importante campagna di sensibilizzazione e ricerca sulla Death Education promossa dalla Federazione Cure Palliative (FICP). Il progetto indaga il rapporto degli adolescenti con il fine vita, sfatando il tabù della morte attraverso la promozione di un dialogo aperto, consapevole e privo di paura nelle scuole.

L’ospite per l’approfondimento è la Dr.ssa Mariella Orsi, sociologa, Comitato Scientifico FILE. Già vicepresidente della Commissione regionale di Bioetica Toscana.