www.controradio.it La Toscana in radio del 25 giugno 2026 – Puntata 28 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:13 Share Share Link Embed

Sono 25 i progetti che saranno finanziati dalla regione toscana, c dal bando sulla toscana diffusa volto a valorizzare aree soggette a spopolamento o in particolari situazioni di degrado come scarsa sicurezza urbana e fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale. Il bando vede anche progetti per la salvaguardia di piccoli borghi dove la pressione turistica è diventata eccessiva.

Interviste a Leonardo Marras, assessore a economia, turismo e agricoltura, Alessandro Polcri, il sindaco di Anghiari, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.