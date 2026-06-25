www.controradio.it Gaza: il Papa scrive ad uno dei bambini del 'glicine bianco' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:11:20 Share Share Link Embed

Cosimo ci ha provato e dopo la realizzazione del ‘glicine bianco’ che ricorda gli oltre 22 mila bambini palestinesi uccisi a Gaza, ha scritto al presidente della Repubblica e al Papa. Uno studente della scuola media Machiavelli dell’Oltrarno ha infatti raccontato il progetto realizzato nel Giardino dell’Ardiglione, che ha coinvolto docenti, famiglie e cittadini diventando un’opera collettiva del Quartiere, come simbolo di memoria e cultura di pace. Mattarella ha ringraziato con una telefonata alla scuola. Mentre il Vaticano ha risposto alla lettera.

Chiara Brilli ne ha parlato con con lo stesso Cosimo e il professor Guzman Tierno tra i docenti ideatori dell’iniziativa.