www.controradio.it Installazione al Giardino dell'Ardiglione per le piccole vittime di Gaza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:12 Share Share Link Embed

Installazione al Giardino dell’Ardiglione per le piccole vittime di Gaza: domenica è stata inaugurata “If I must die…let it be a tale”. Nata come lavoro di educazione sulla Pace e sui diritti dei bambini, è diventata poi un’opera collettiva di tutto il quartiere dell’Oltrarno con il sostegno del Comune di Firenze – Quartiere 1. Sono 19.104 strisce con l’età e i nomi dei bambini ele bambine che sono stati uccisi a Gaza. Gli alunni della scuola media Machiavelli hanno partecipato così come quelli di altre scuole del quartiere con genitori, nonni e conoscenti. L’installazione resterà visitabile nel giardino nei prossimi mesi.

Le interviste che abbiamo realizzato ad una docente promotrice e ad alcuni piccoli protagonisti dell’opera collettiva.