Torna al cinema La Compagnia di Firenze Cambia Uomo Cambia, la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne. A cura di “Impariamo a dire Noi – Comitato civico per il contrasto della violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile”, in collaborazione con il Comune di Firenze, con Fondazione Sistema Toscana e Fondazione CR Firenze Dal 24 febbraio a giugno, in programma 5 film che affrontano il tema della violenza sulle donne da diverse prospettive.
Interviste a Eros Cruccolini e Andrea Bagni di Impariamo a dire Noi,Cristina Manetti – Assessora alla Cultura della Regione Toscana, Benedetta Albanese – Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Firenze, Alessandra Pauncz – Presidente CAM – Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.