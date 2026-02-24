www.controradio.it Psicologo di base; prosegue il servizio in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:47 Share Share Link Embed

“La Regione Toscana continuerà a investire sul benessere globale delle persone e sulla salute mentale. Dall’assessora alla salute Monia Monni, che ringrazio, arriva la risposta all’interrogazione che avevo presentato sulla prosecuzione del servizio dello psicologo di base. La Giunta annuncia l’intendimento di assicurare la continuità del servizio oltre la conclusione della fase sperimentale con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e disporre di un quadro valutativo più strutturato”. È quanto dichiara Andrea Vannucci, vicepresidente del gruppo Pd in Consiglio regionale e membro della commissione sanità, in merito alla prosecuzione del servizio dello psicologo di base in Toscana anche dopo la conclusione della fase sperimentale, prevista per marzo 2026.

Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi