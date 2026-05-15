www.controradio.it Solidarietà: aiutiamo Andrea a tornare in Italia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:41 Share Share Link Embed

Andrea è un ciclista amatoriale fiorentino, innamorato dei viaggi e della bicicletta. Ha attraversato l’Italia e molti Paesi pedalando, con quella miscela di passione e libertà che appartiene a chi misura il mondo al ritmo delle ruote. Nel gennaio scorso, però, durante una nuotata a Cartagena in Colombia, è stato travolto da un’imbarcazione, riportando traumi gravissimi: amputazione di due dita del piede, fratture al braccio e traumi cranici molto seri.

Oggi Andrea sta lottando per riprendersi. Ha bisogno di cure continue e, quando le sue condizioni lo consentiranno, di un trasporto sanitario in Italia. I costi sono molto alti e la famiglia non può affrontarli da sola.

Per questo è nata una rete di aiuto coordinata da Maria Antonietta Sterpa, amica della famiglia Verardini, che segue e organizza le attività di raccolta fondi.

Domenica ci sarà una cicloraduno promossa da Uisp Comitato di Firenze, in collaborazione con Quelli di Pratolino ASD, con il patrocinio del Panathlon Club Firenze. L’iscrizione, pari a 10 euro, sarà possibile dalle 9 alle 12 presso il Circolo Arci Demidoff, in via Fiorentina 488 a Pratolino. Percorso libero, con premiazione delle prime cinque società con più iscritti. È previsto un ristoro per tutti i partecipanti.

La manifestazione è aperta ai tesserati Uisp e agli altri enti della Consulta, secondo regolamento Uisp.

Info: Simone 338 8870027, [email protected]

Al link: https://gofund.me/54ad705cc. è attiva una raccolta fondi per aiutare Andrea