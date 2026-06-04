Settimo premio Bargellini dedicato a tesi sull’abitare in scenari di guerra

Era dedicato agli scenari di guerra e alle loro implicazioni sociali, soprattutto legate all’abitare, il settimo premio ‘Lorenzo e Donato Bargellini’ che sarà consegnato ai vincitori domenica 7 giugno. La commissione del premio ha attribuito il premio alla tesi dal titolo ‘Rappresentare Palestina. Pratiche cinematografiche e articolazioni identitarie palestinesi’ di Maria Elena Marabotto Petrelluzzi. Attribuita anche una menzione di merito alla tesi ‘Attivismo ebraico per la Palestina a Berlino: Pratiche di solidarietà e contromemoria diasporica come resistenza alla Staatsräson tedesca’ di Daniel Calò.