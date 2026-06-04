www.controradio.it L'Educazione stradale diventa materia scolastica Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

L’associazione Gabriele Borgogni, insieme ai Lions, ha realizzato un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti dell’Istituto Florentia Sport School – Liceo scientifico sportivo ‘Dante Alighieri’, con il patrocinio e il supporto del Consiglio regionale della Toscana.

In Italia gli incidenti stradali rappresentano la principale causa di morte tra i giovani dai 15 ai 24 anni e il progetto, innovativo per l’Italia, si svolgerà in articoli, in modo da dare a tutti gli studenti conoscenze ed informazioni sulla sicurezza stradale. La raccolta firme per la proposta di legge inizierà dopo l’estate partendo da un luogo simbolo come la scuola.

La presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha proposto di avviare la raccolta delle firme durante una seduta solenne del Parlamento regionale degli studenti toscani. “Io – ha aggiunto – sarò la prima firmataria perché si tratta di un’iniziativa opportuna e giusta e partire dalla Toscana, come accaduto per la legge che ha introdotto il reato di omicidio stradale, sarà un segnale importante”.

Nell’audio Valentina Borgogni, presidente dell’Associazione, e l’avv.ta Annalisa Parenti, legale dell’Associazione e responsabile del progetto